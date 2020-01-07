نتنياهو يبحث مع مساعد ترامب خطة “صفقة القرن”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منزله بالقدس، مساء الإثنين، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والممثل الخاص للمفاوضات الدولية أفي بيركوفيتش لمناقشة خطة السلام الأمريكية.

وهذه هي الزيارة الأولى لبيركوفيتش في منصبه الجديد خلفا للمبعوث السابق جيسون غرينبلات الذي استقال من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر.

واتت الزيارة وسط تكهنات بأن الإدارة الأمريكية قد تصدر خطة سلام حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة في مارس/آذار المقبل.

وكان فريق السلام الأمريكي يخطط أصلاً لطرح الجزء السياسي من الخطة في الصيف الماضي، لكنه قرر الانتظار حتى تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

لكن، منذ ذلك الحين، تعاني إسرائيل من مأزق سياسي غير مسبوق، وتواجه الآن جولة ثالثة من الانتخابات.

وقالت صحيفة (جروزاليم بوست) الثلاثاء، “يواجه فريق السلام قرارًا بين خيارين صعبين، الأول هو إطلاق الخطة على الرغم من الجمود السياسي في إسرائيل، مما قد يضر بفرص نجاحها، والثاني هو الانتظار حتى الانتخابات الإسرائيلية في آذار/مارس، والتي قد تؤدي إلى طريق مسدودة مرة أخرى، وفي هذه الحالة، قد يكون فات الأوان لإطلاق الخطة بالقرب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر”.

وتوقعت الصحيفة أن يلتقي بيركوفيتش، زعيم حزب “أزرق أبيض” المعارض بيني غانتس، قبل العودة إلى واشنطن.

ويرفض الفلسطينيون اللقاء مع المسؤولين الأمريكيين منذ قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2017.