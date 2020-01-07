دي مايو: قمة استثنائية عن ليبيا في بروكسل اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو عن انعقاد قمة استثنائية حول ليبيا في بروكسل الثلاثاء، مع كل من نظرائه الفرنسي، الألماني والبريطاني، الى جانب الممثل السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.

وكتب صاحب وزارة الخارجية على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، “إن الوضع على الساحة الليبية حساس للغاية، لكن هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبقى دون حراك”، وقد “تحدثت عن ذلك مساء أمس في روما مع الممثل السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل”، الذي بحثت وإياه الملف الإيراني أيضًا”.

وتابع دي مايو “سأكون قريبًا في بروكسل لحضور قمة استثنائية مع نظرائي الأوروبيين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبوريل نفسه”، وقد “جربنا كل السبل مع المهمة الأوروبية في ليبيا، لكن بعد الهجوم على الأكاديمية العسكرية، الذي أدنّاه بشدة، فإن من الواضح غياب الظروف الأمنية”.

واشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أنه “نحن جميعًا ما نزال نؤمن بأنه لا يوجد حل عسكري”، للأزمة الليبية “وسنناقش هذا الأمر اليوم في محافل الاتحاد الأوروبي”. مبينا أنه “كإيطاليا، عملنا أيضًا على أن يتم في مجلس الشؤون الخارجية يوم الجمعة المقبل، الحديث عن إيران فقط، بل عن ليبيا أيضًا، وهي التي تمثل الأولوية بالنسبة لنا”. واختتم بالقول: “فليُظهر الاتحاد الأوروبي هذه المرة أنه يجيد التصرف كاتحاد أوروبي”.