سالفيني متسائلاً: أأنا من يريد تغذية الهجرة من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني متهكمها، أنه “وفقًا لعبقرية (وزير الخارجية لويجي) دي مايو، سأكون أنا من يريد تغذية الهجرة من ليبيا؟”، وأردف “كأننا في برنامج الكاميرا الخفية”.

وكان دي مايو قد قال مقابلة مع صحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) الثلاثاء، إن “وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني استحوذ على الملف الليبي بالكامل، مع التركيز على الهجرة فقط لجعلها موضوع حملة انتخابية”، مؤكدا أنه “خيار خاطئ تماماً”.

وردا على ذلك، أضاف سالفيني في تصريحات إذاعية، أن “الأمر يتعلق بخطأ سالفيني حتى في كانون الثاني/يناير 2020. هذه الردة أصبحت مملة الى حد ما، فليغيروها”، فـ”حتى شهر آب/أغسطس الماضي، كانت إيطاليا المحاور الأول مع ليبيا وكان الوضع تحت السيطرة طالما كنت وزيراً”.

وتابع زعيم الرابطة، “هناك الآن أتراك وروس ومصريون وفرنسيون، ولم يعد هناك من ينادي الإيطاليين، فهل هو خطأ سالفيني؟ فلنكن جادين، إن لم يكونوا قادرين على أداء عمل الوزراء فليفعلوا أي شيء آخر في حياتهم”.

وأوضح سالفيني أن “في ليبيا هناك حكومة معترف بها، والتي ينبغي التحدث معها”، لكن “المشكلة هي: ما الذي لم يتم فعله!”، مبينا “كنت سأكون اليوم في ليبيا وليس في قصر (كيجي) للحديث عن القانون الانتخابي مع تزينغاريتّي”، وأن “كان كونتي ودي مايو إيطاليان كلاسيكيان، يعطيان الحق لواحد يوم الاثنين ولآخر الثلاثاء، فهذا سيغضب الجميع ويُفقد إيطاليا مصداقيتها”.

ورأى سالفيني، أن “أرسال قوات إلى ليبيا الآن لا يجب أن يحدث. فإذا تحرك المصريون والفرنسيون للرد على تركيا، فستعم الفوضى”. واختتم بالقول “لقد عملت مع ليبيا دائماً، وقد لمس الإيطاليون النتائج”.