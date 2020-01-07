البطريرك الكلداني: نحن امام بركان قابل للانفجار على عقلاء العالم تفاديه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قال بطريرك بابل على الكلدان مار روفائيل لويس ساكو “نحن امام بركان قابل للانفجار، وعلى عقلاء العالم تفاديه”.

وخلال الاحتفال بقداس عيد الدنح (عماد المسيح على نهر الأردن) في كاتدرائية مار يوسف ببغداد أمس، الذي حضره على الرغم من الظروف المقلقة عدد لابأس من المؤمنين، أضاف البطريرك ساكو في عظته “نحن والمنطقة امام بركان قابل للانفجار بسبب التصعيد المقلق والقرارات الانفعالية والمتهورة التي تفتقر الى الحكمة والمسؤولية وعلى عقلاء العالم تفاديه، لان بالنتيجة سيكون الابرياء وقوده”.

وتابع الكاردينال ساكو “في هذا القداس، ادعو المسيحيين والمسلمين الى الصلاة من اجل التهدئة والاعتدال والتصرف بحكمة وباستراتيجية مدروسة التبعات”. واختتتم بالقول “لنشكر الله على كل شيء ولنستودعه انفسنا ومواطنينا وبلادنا والمنطقة”.