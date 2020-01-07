مسؤولة دبلوماسية إيطالي: نؤكد التزامنا في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مسؤولة دبلوماسية إيطالية إن بلادها “تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب العراق”.

وأضافت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، “لدينا العديد من الجنود في أربيل، وكتيبتنا حاضرة بشكل كبير، تمارس وظيفتها في تدريب قوات الأمن العراقية والكردية”، وأن “الشيء نفسه ينطبق على الوحدات المتواجدة في مواقع أخرى، وفي بغداد بشكل خاص”.

وتابعت المسؤولة الدبلوماسية “لقد قمنا ببساطة، بنقل مجموعة صغيرة من الجنود الذين كانوا يقيمون في قاعدة لا تعتبر آمنة، وقد تم نقل تلك الوحدة الصغيرة مؤقتًا”.

وذكرت سيريني أن “الوضع يشهد توتراً شديداً، حيث يجب علينا حماية قواتنا العسكرية، وفي هذه اللحظة تم تعليق جميع المهمات، والعسكريون يتواجدون في القواعد”، لكن “إن كانت الظروف السياسية، وبالتالي التطورات في الإطار العراقي ستسمح بذلك، فنحن مستعدون للبقاء والتمسك بالتزاماتنا مع العراق”.