السراج يدعو لوضع حد لمعاناة الليبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج الى وضع حد لمعاناة الشعب الليبي بشكل سريع وعاجل، فلا نريد لليبيا أن تكون مكانا لحرب بالوكالة.

وقال السراج في تصريحات من بروكسل الأربعاء، كانت هناك مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومع رئيس المجلس الأوروبي”. وتابع “منذ الـ4 من نيسان/أبريل الماضي، يستمر الطرف الآخر في أعماله العسكرية”. وذكر أن “على المجتمع الدولي أن يضلع بمسؤولياته لينهي هذه المعاناة، ويوقف المهاجم عن الإعتداء على العاصمة وعلى الحكومة الشرعية”، فـ”الأمر واضح جدا: هناك طرف مهاجم، وهو خليفة حفتر، الذي يعتدي على حكومة شرعية معترف بها عالميا”، وهي “في حالة دفاع مشروع عن النفس، ولها الحق في إيجاد تحالفات مع مختلف الأطراف للدفاع عن نفسها”.

وتابع “نحن كحكومة شرعية، لدينا الحق في عقد مذكرات تفاهم واتفاقات مع أي دولة أخرى”، فـ”نحن دولة معترف بها في الأمم المتحدة ولدينا هذا الحق”، وقد “عملنا ذلك في وضح النهار، لم نجلب مرتزقة من روسيا، أو جنجاويد من السودان أو معارضة جهادية كما فعل الطرف الآخر، أو استعان بدول أخرى أقليمية ودولية لجلب طائراتها وقصف شعبه”.

وخلص السرّاج الى القول، إن “ما عملناه، كان في وضع النهار ونحن مصرين في الدفاع عن أنفسنا”.