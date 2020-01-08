السلطة الفلسطينية: تصريحات فريدمان وقحة ومستفزة وتزوير فاضح للتاريخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – اعتبرت السلطة الفلسطينية إن تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان بأن الضفة الغربية لإسرائيل، “وقحة ومستفزة وتزوير فاضح للتاريخ”.

وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن تصريحات السفير الأمريكي “هي تصريحات وقحة ومستفزة ومثيرة للاشمئزاز بدرجة غير محتملة، فوق ما فيها من تزوير فاضح للتاريخ والواقع، وعدوان على القيم والعدالة”.

وكان فريدمان قد وصف في كلمة في مؤتمر مؤيد للاستيطان اليوم في القدس الضفة الغربية بأنها “يهودا والسامرة” وإن من حق اليهود البقاء فيها.

وقال الهباش في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، “إن فريدمان المسكون بأوهام وخرافات جزافية مصطنعة، يصر دائماً على مثل هذه التخاريف التي يهذي بها من حين لآخر، متجاهلًا الحقيقة التاريخية الساطعة بأن هذه الأرض عربية فلسطينية منذ أكثر من ستة آلاف سنة، وأن هويتها العربية والإسلامية أكثر رسوخًا من أن تتأثر بهذيان صناع العنصرية البغيضة التي نبذتها الإنسانية القويمة”.

وأضاف قاضي القضاة أن “هذه الأرض هي أرض الفلسطينيين، ولهم وحدهم حق ملكيتها وهويتها ومقدساتها، وواهم من يظن أنه يحق لهذا السفير المأفون، أو لدولته التي لا يعدو عمرها التاريخي سوى أقل من ثلاثمائة سنة، هي ليست سوى كلحظة في عمر التاريخ، أن يقرروا هوية وطبيعة ومصير أرض وحضارة تاريخية تتجاوز في عمرها أكثر من عشرين ضعف من عمر الولايات المتحدة الأمريكية، التي تظن أن القوة الاستعمارية الغاشمة يمكنها أن توقف حركة ومسار التاريخ الإنساني”.