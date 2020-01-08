وزير إيطالي سابق: خسرنا المبادرة السياسية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي سابق “إنني أقدّر حقًا التزام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لكن يجب رؤية إيطاليا في هذا الإطار”، حيث “فقدت في الأشهر الأخيرة المبادرة السياسية في ليبيا وأخشى أنه لم يعد من الممكن إعادة بناء الدور الذي لعبناه في الماضي. نحن الآن بحاجة إلى تغيير الخطى، فلم يعد الموضوع المطلوب طرحه هو دور إيطاليا بل دور أوروبا ككل”.

وفي حديث أجراه معه الصحافة حول الأزمة الليبية، الأربعاء، أضاف وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي، أن “المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق من استخدموا قضية الهجرة كنقطة توافق داخلي ووسيلة للراحة داخل الاتحاد الأوروبي”، مما “أدى إلى عزل بلادنا تميّز مبادراتها الدبلوماسية بالهشاشة”، مبينا أن “المخاطرة الآن هي خسارة ليبيا نهائيًا، والتي ستكون مأساة حقيقية”.

وأشار وزير الداخلية الأسبق الى أن “هناك ثلاثة تحديات تُواجه في ليبيا: “الأولى، تدفقات المهاجرين”، فـ”آخر 32 شخصاً هبطوا من على متن سفينة (آلان كردي) كانوا ليبيين لا مهاجرين عابرين، أشخاص فروا من الحرب”.

وتابع مينيتي “إننا نجد أنفسنا أمام حالة طوارئ عاجلة للهجرة إن كانت التقديرات الخاصة بـ350 ألف نازح ليبي صحيحة”. ثم تأتي “قضية الطاقة، فالأزمة الإيرانية اضافة إلى تلك الليبية، من شأنها أن تُحدث صدمة طاقة مشابهة لأزمة السبعينيات”، في القرن الماضي.

وخلص القيادي في الحزب الديمقراطي، شريك الائتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، الى القول “أخيرا، هناك قضية مكافحة الإرهاب، فالمعركة الحاسمة اليوم تجري في سرت”، التي “تمثل بالنسبة لنا علامة لحضور (الدولة الإسلامية) أمام الساحل الإيطالي”.