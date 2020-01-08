ميشيل يلتقي السراج بصحبة بوريل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بصحبة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل.

وقال المجلس في بيان، إن “ميشيل أكد خلال الاجتماع، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من الجهود الرامية الى حل سياسي وسلمي” للصراع المستمر في البلاد. كما “أعرب ميشيل عن قلقه إزاء التصعيد العسكري المستمر في ليبيا”.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فقط العملية السياسية وحدها كفيلة بأن تقرب السلام والاستقرار”، وفق البيان.

وأضاف ميشيل أن “الليبيين يجب أن يكونوا المحور في مجال تحديد مستقبلهم”، مبينا أن “الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل عملية برلين وجميع مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا”.