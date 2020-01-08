برلماني إيطالي يدعو لتعديل مرسوم سالفيني الأمني وتعليق قانون بوسّي فيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني إيطالي الى تعديل المرسومين الأمنيين لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وكذلك تعليق قانون بوسّي فيني، الخاص بإدارة شؤون المهاجرين.

وقال عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، ماوريتسيو مارتينا “إن مرسوما سالفيني تسببا فقط بمزيد من انعدام الأمن وإدارة أردأ لظاهرة الهجرة”، واصفا إياهما بإنها “أسلحة إلهاء شامل تم تصميمهما للدعاية من قبل زعيم حزب الرابطة”.

وتابع مارتينا “يجب أن يتم تعديل المرسومين بشكل جذري من خلال النظر إلى حقيقة الوقائع فقط. كما يجب إلغاء قانون بوسّي فيني، الذي يمثل الأصل الحقيقي للمخالفات الواسعة الانتشار، التي شملت وللأسف آلاف الأشخاص”.

وخلص القيادي الديمقراطي الى القول “يجب تجاوز هذه القواعد وإعادة بناء مسارات واضحة من القواعد والضوابط الخاصة بالمواطنة والأمن”.