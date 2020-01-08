سيناتور إيطالي يطالب دي مايو بإحاطة حول “الوضع الخطير” في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي معارض، “سأطلب في اجتماع قادة الكتل بمجلس الشيوخ أن يحضر وزير الخارجية لويجي دي مايو الى البرلمان بأسرع ما يمكن، لتوضح الحكومة موقفنا من التطورات الأخيرة في ليبيا”.

وأضاف زعيم كتلة حزب أخوة إيطاليا بمجلس الشيوخ، لوكا تشيرياني، أن “الوضع أكثر خطورة من الاستمرار بإبقاء البرلمان في الظل وإطلاعه على مجريات الأمور من خلال وسائل الإعلام”، وها “نحن نعلم مرة أخرى من شائعات سرّبتها الصحافة اليوم، باحتمال قيام الاتحاد الأوروبي بتفعيل مهمة لفرض حصار بحري قبالة الساحل الليبي”.

وذكّر تشيرياني بأن حزبه وزعيمته “جورجا ميلوني طالما اقترحت هذا الحل باعتباره الأداة الوحيدة القادرة على كبح نزوح المهاجرين إلى شواطئنا”. وأردف “إن إعطاء الاتحاد الأوروبي الحق لنا اليوم هو مدعاة رضاً، كونه أسكت من وجهوا نحونا في السنوات الأخيرة أصابع الاتهام بأننا عنصريون ومستعدون لإغراق القوارب المليئة بالمهاجرين”. واختتم بالقول “لكننا نطالب بالوضوح لأن إيطاليا سُخِر بها وتركت لوحدها فترة طويلة جدًا من هذه الناحية”.