سالفيني: مع بعثة صوفيا سنكون الوجهة الوحيدة للمهاجرين السريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، إن “الاتحاد الأوروبي لا يمس الكرة سواء أكان في الملعب الليبي أم في الشرق الأوسط، لكنه يود أن يقترح (صوفيا) الآن، المهمة الأوروبية التي جلبت 45 ألف مهاجر الى إيطاليا فقط”.

وذكّر سالفيني بأنه “عندما كانت الرابطة في الحكومة، قمنا بوقفها”، في إشارة الى عملية صوفيا دائما، “ولم يجرؤ كونتي، الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم على إعطاء الضوء الأخضر للمهمة، وإهانة إيطاليا للمرة الألف”.

وأشار وزير الداخلية السابق الى أن “مهمة أخرى لن يكون لها معنى سوى بوقف الاتجار غير المشروع بالبشر وإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذ في نهاية المطاف على جميع الموانئ الأوروبية، بدلاً من مشاهدة إعادة توزيع مهزلة تلحق الضرر ببلادنا فقط”.