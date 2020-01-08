سيناتورة إيطالية: تملص السرّاج من لقاء كونتي يجسد فشل الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سيناتورة إيطالية معارضة، إن “رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج تملص من اللقاء مع (رئيس الوزراء جوزيبي) كونتي في مقر الحكومة بروما، قصر (كيجي)”، مما يمثل “صفعة تؤكد الفشل النهائي للحكومة الإيطالية”.

وكان سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، قد نفى لمحطة تلفزة الأحرار، توجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى روما، مؤكداً عودته إلى طرابس بعد بروكسل مباشرة.

وأضاف قدور أنه “لن يكون هناك أي حوار أو لقاء مع مجرم الحرب خليفة حفتر”.

وبهذا الصدد، أضافت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ، آنا ماريا بيرنيني، “لقد تم بالفعل وقوع فوضى دبلوماسية غير مسبوقة”، فـ”دعوة رئيس حكومة دون إبلاغه بوجود عدوه اللدود يعني إما المغالاة بالمكانة التي تمتلكها إيطاليا كوسيط دولي، أو إن ساستنا مجرد هواة”، واختتم بالقول إن “كلا الأمرين مدمران، في خضم أزمة دولية بهذا الحجم”.