إيطاليا: وصول دفعة مهاجرين جديدة الى سواحل پوليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت منظمة الصليب الأحمر في إيطاليا عن رسو مجموعة جديدة من المهاجرين على ساحل سالينتو (مقاطعة پوليا ـ جنوب)، وهو الثالث منذ بداية العام.

وأوضح الصليب الأحمر في ليتشي في مذكرة الخميس، أنه “تم إنقاذ ثلاثين شخصًا، من بينهم امرأة وقاصر برفقة والديه”، والذين “نقلوا خلال الليل إلى ميناء سانتا ماريا دي ليوكا القريب، ثم تمت مصادرة القارب الذي كانوا على متنه”.

وتابعت المنظمة الإنسانية أنه “عقب تفعيل غرفة العمليات الإقليمية من قبل وحدة العمليات الجوية البحرية التابعة لقوات الشرطة المالية، أنقذ متطوعونا الليلة الماضية، 30 مهاجراً من جنسيات مختلفة بما فيها: إيرانية، عراقية، أفغانية، تركية، سورية وأوكرانية”، وقد “تم نقلهم جميعًا إلى أول مركز استقبال مستعد لإستضافتهم”، مبينة أن “أفراد المجموعة بأسرها بصحة جيدة”.

وخلص الصليب الأحمر الى القول إنه “لدى وصول المهاجرين الى الميناء التابع لبلدية كاسترينيانو ديل كابو، كان بانتظارهم ممثلو البلدية أيضاً، لتقديم الدعم المادي واللوجستي أثناء الإجراءات الخاصة بعملية الاستقبال”.