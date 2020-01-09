البابا يعلق على الأزمة بين واشنطن وطهران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس الى إحترام الشرعية الدولية وتجنب صراع واسع النطاق، في إشارة الى تنامي التوتر بين إيران وأمريكا.

وقال البابا خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الفاتيكان، لتبادل التهاني بالعام الجديد، إن فكره “يتجه اليوم إلى القدس وإلى الأرض المقدسة”، حاثاً “الجماعة الدولية على تجديد التزامها في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، بشجاعة وصدق وفي إطار احترام القانون الدولي”.

ووفقا لموقع إذاعة الفاتيكان، فقد توقف فرنسيس عند ما يجري في سورية، مؤكدا أن “من الملح جداً التوصل إلى حلول ملائمة وبعيدة النظر تسمح للشعب السوري الحبيب، الذي أنهكته الحرب، بأن يستعيد السلام ويعمل على إعادة بناء البلاد”. وقال إن “الكرسي الرسولي يعبر مرة أخرى عن امتنانه للأردن ولبنان على استضافتهما ملايين اللاجئين السوريين”.

ثم عبر البابا عن قلقه “حيال المؤشرات المقلقة، أثر تنامي حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ما يعرض للخطر عملية إعادة بناء العراق”، وحث “الأطراف المعنية على الحيلولة دون مزيد من التصعيد والاستمرار بالسير على طريق الحوار وضبط النفس في إطار الاحترام التام للشرعية الدولية”.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن ذكّر فرنسيس بأن “هذا البلد يشهد أخطر أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر، وسط لامبالاة الجماعة الدولية”، معربا أيضا عن قلقه “حيال تجدد العنف في ليبيا”. وقال إن “هذه الأوضاع تشكل تربة خصبة للاتجار بالبشر”، لافتا أيضا إلى أن “البحر المتوسط تحول إلى مقبرة كبيرة”، واختتم داعياً “الجماعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها حيال المهاجرين واللاجئين”، مشيداً بـ”الدول التي مدت يد العون لهؤلاء”.