مسؤول في حماس: سليماني زار غزة أكثر من مرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- كشف مسؤول في حركة (حماس) عن أنّ رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي إغتالته الولايات المتحدة في العراق الأسبوع الماضي، قد زار قطاع غزة أكثر من مرة.

وتحدث القيادي في الحركة وممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي عن هذه المعلومة لأول مرة في شريط متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال ندوة لم يتضح متى كانت او التواريخ التي زار فيها سليماني قطاع غزة.

ولم يسبق أن تم الإعلان عن زيارة لسليماني الى القطاع.

وقال عبد الهادي في إشارة الى أنفاق شقتها (حماس) بين قطاع غزة وإسرائيل “هذه الأنفاق أتت فكرتها من شخصين ،الأول وهو الشهيد القائد عماد مغنية والثاني الحاج قاسم سليماني الذي ذهب الى غزة أكثر من مرة وكان مساهما ومشاركا في الخطة الدفاعية منذ اللحظة الأولى عندما تم التخطيط لها ورسمها خلال الفترة الماضية وهذه ليست اسرار”.

وقد أعلنت إسرائيل في السنوات الماضية الكشف عن هذه الانفاق، وقالت إن الهدف منها هو اختطاف إسرائيليين وتنفيذ عمليات.