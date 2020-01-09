الحكومة الايطالية: كونتي يستعرض في مكالمة هاتفية مع رئيس إيران آخر التطورات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ناقش في “مكالمة هاتفية مطولة اليوم (الخميس) مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية، حسن روحاني، الوضع في المنطقة وخاصة في ضوء آخر التطورات”، في إشارة إلى التوتر الراهن بين واشنطن وطهران

وأشارت مذكرة مقتضبة لرئاسة الوزراء في روما، إلى أن كونتي وروحاني إستعرضا “حالة العلاقات الثنائية” بين روما وطهران.

وكان وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو قد أدان “الهجوم الإيراني الخطير” ضد القوات الامريكية في العراق، الذي طال قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار (غرب)، وحرير في أربيل بإقليم كردستان التي تستضيف جنوداً إيطاليين، حاثا على “مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لتطبيع الأوضاع واستعادة الأمن في المنطقة”. كما أكد حسب بيان للخارجية أمس الاربعاء على “أن الخيار العسكري لا يمكن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال”