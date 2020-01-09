أنباء عن زيارة لوزير داخلية حكومة الوفاق الليبية لروما للقاء مسؤولين أمريكيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت أنباء بأن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا في طريقه إلى روما.

ونقلت مجموعة آدنكرونوس الاعلامية عن مصادر ليبية، أن الزيارة إلى إيطاليا تأتي لغرض “إجراء اتصالات روتينية مع الأمريكيين”.

ولم تتوفر إلى الآن معلومات عن لقاءات للوزير في حكومة الوفاق مع مسؤولين في الحكومة الايطالية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عقد إجتماعاً عصر اليوم مع وزير خارجية حكومته لويجي دي مايو، بحضور ممثل الشريك في الحكم (الحزب الديمقراطي)، وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني، لإستعراض مستجدات الازمات الدولية، وعلى وجه الخصوص الاوضاع في ليبيا.