غسان سلامة وستولتنبرغ يحضران الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل، قد دعا كلا من المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية أوروبا الاستثنائي يوم غد الجمعة.

وأشار المصدر في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم إلى أن حضور الضيفين يكتسب أهمية خاصة نظراً لدقة المواضيع التي ستتم مناقشتها غداً، أي الوضع في ليبيا والتوتر بين الولايات المتحدة وايران.

ويرى الأوروبيون ضرورة تكثيف التعاون الدولي بين كافة الأطراف لحل الأزمة الليبية، حيث “نريد العمل من أجل دفع الأطراف المنخرطة في الصراع لوقف اطلاق النار والتوجه نحو حل سياسي”، وفق كلام المصدر.

أما بشأن حضور ستولتنبرغ، فيهدف إلى توسيع النقاش بين الاتحاد والحلف حول التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وايران حالياً.

أما عن اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية يوم غد، فيهدف إلى مناقشة عدة أفكار وأراء وتوحيد مواقف دولهم تجاه الملفين الإيراني والليبي، فـ”هناك حساسيات مختلفة لدى عواصمنا وسنسعى إلى موقف موحد”، حسب المصدر.

وترى دوائر صنع القرار في بروكسل أن العمل على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وايران يتطلب جهوداً حثيثة وتحركات دبلوماسية طويلة الأمد.