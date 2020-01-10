ستولتنبرغ: لا مصلحة لأحد باندلاع صراع في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بأجواء التهدئة السائدة حالياً في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على وجوب البناء عليها.

وكان يانس ستولتنبرغ يدلي بتصريحات صحفية لدى وصوله إلى مقر انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل.

ولا يرى ستولتنبرغ أي تناقض بين مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بشأن الوضع في المنطقة، فـ”لا مصلحة لأحد باندلاع صراع في الشرق الأوسط”، حسب كلامه.

ويسعى ناتو لرصد صفوف أعضائه على ضفتي الأطلسي لتكثيف التعاون ضد الإرهاب الدولي وخاصة ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، “داعش قد تعود والحرب ضده لم تنته بعد، وأفضل سلاح لمحاربته هو تدريب القوات المحلية”، على حد تعبيره.

وعبر ستولتنبرغ عن التزام الحلف بالتعاون مع العراق وغيره من البلدان في المنطقة من أجل محاربة هذا التنظيم.

ويمتلك الحلف، حسب أمينه العام، الكثير من الوسائل الدبلوماسية والعسكرية والأمنية والقدرة على مساعدة الشركاء على بناء قدراتهم، ما يجعل دوره هاماً في محاربة الإرهاب الدولي.

ويرى الحلف ضرورة استمرار التحالف الدولي ضد داعش، معرباً عن أمله استئناف مهمته في العراق عندما تسمح الظروف بذلك.

ورداً على سؤال بشأن الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق الأجواء الإيرانية، أكد ستولتنبرغ أنه لا يملك سبباً لعدم تصديق التقارير الدولية، داعياً طهران إلى التعاون من أجل إجراء تحقيق شفاف ونزيه يؤدي لكشف الحقيقة.