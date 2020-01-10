سيناتور إيطالي: تشكيل قوة سلام في ليبيا تحت قيادة بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا سيناتور إيطالي الى “إنشاء قوة لحفظ السلام في ليبيا تحت قيادة إيطالية”، كما هي الحال في لبنان منذ عام 2006.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من الحزب الإشتراكي الإيطالي، ريكاردو نينتشيني، في تصريحات الجمعة، إن “من المفضل ان يتم ما سلف ذكره استنادا الى قرار يصدر عن الأمم المتحدة”، مبينا أن “الأمر يتعلق بقوات أوروبية تقودها إيطاليا، مع قواعد اشتباك دقيقة ومحددة”، والتي “تتمثل بإنهاء الحرب، حماية المدنيين، تجنب عودة الإرهاب والسيطرة على تدفقات الهجرة”.

وخلص السيناتور الإشتراكي الى القول إن “هذه المبادرة ستسمح لإيطاليا باستئناف دورها المركزي في منطقة المتوسط، وبشكل خاص بعد حادثة أمس الأول الدبلوماسية”، في إشارة الى تراجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج عن زيارة روما ولقاء الجنرال خليفة حفتر.