برلسكوني: الحكومة ضعيفة أمام مسارح الأزمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، الحكومة الإيطالية بأنها “ضعيفة أمام مسارح الأزمات”.

وقال برلسكوني في نهاية قمة لحزبه في مسقط رأسه بشمال إيطاليا، مدينة آركوري، الجمعة، إن “التطورات الخطيرة في منطقة المتوسط، ليبيا والشرق الأوسط تجعل ضعف الحكومة الإيطالية واضحًا في مواجهة سيناريوهات أزمات توقعناها على نطاق واسع، والتي نحاول أن نحذر إيطاليا وأوروبا منها منذ سنوات”.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق الى أنه “من ناحية أخرى، هناك حاجة إلى أن تصبح أوروبا كيانًا سياسيًا قادرًا على القيام حقًا بدور في مجال حماية الأمن العام وأمن الدول منفردة”، وبشكل خاص “تلك الأكثر عرضة للخطر كبلادنا”.