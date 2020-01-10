إيطاليا تدعو لوقف بيع الأسلحة لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، الى وقف بيع الأسلحة لليبيا.

وكتب الوزير دي مايو على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة باجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، “سنناقش من بين جملة أمور، الملف الإيراني العراقي، وكذلك ليبيا، التي نواصل مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتحدث بصوت واحد بشأنها”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول “يجب أن نتوقف عن أي نوع من التدخل الخارجي”، كما “يجب إيقاف مبيعات الأسلحة”. واختتم بالقول إن “الحوار هو السبيل الوحيد. لا وجود لرد عسكري”.