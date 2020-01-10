برلسكوني: يلزم جيش أوروبي تكاملي لا بديل للناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، إن “على أوروبا أن تستكمل تكاملها الاقتصادي من ناحية، ووضع سياسة خارجية ودفاعية مشتركة من ناحية أخرى”، وذلك “من خلال إنشاء جيش أوروبي يأتي متمما لحلف شمال الأطلسي وليس بديلاً عنه”.

وأضاف برلسكوني في نهاية قمة لحزبه في مسقط رأسه بشمال إيطاليا، مدينة آركوري، الجمعة، أن “أوروبا يمكن أن تصبح حقًا كيانًا سياسيًا يتمتع بقدرة عسكرية مستقلة قادرة على لعب دور في التحديات الكبرى للقرن الحادي والعشرين، بدءًا من التصدي للإرهاب، الأصولية الإسلامية، عدم الاستقرار في الشرق الأوسط الذي ينطوي على مخاطر تؤثر على شواطئ البحر المتوسط وأفريقيا بأسرها”.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق الى أنه، هذه الأخيرة “قارة تتعرض علاوة على ما سلف ذكره، للاختراق الاقتصادي الصيني الضخم، الذي يسهله غياب أوروبا عن السيناريوهات الأفريقية”.

وفي هذا السياق، ذكر زعيم (فورتسا إيتاليا)، بأن “التحدي الصيني تحدٍ عالمي، لا على المستوى الاقتصادي وحسب، بل السياسي أيضا”، مشددا على أنه “تحد لأنظمة تعارض بشكل صريح، الحضارة الغربية، الليبرالية والمسيحية، والتي نعبر عنها نحن كأوروبيين وإيطاليين”.