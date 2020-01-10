سفير إيران لدى روما: لا نريد التصعيد أو الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد السفير الإيراني في روما حميد بيات، أن بلاده “لا تسعى إلى التصعيد أو الحرب”، بل إنها “ملتزمة جديا بالأمن والسلام في العالم”.

وفي حديثه عن مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، خلال لقاء مع الصحافة في روما، الجمعة، أضاف السفير بيات، أن “الرد الإيراني كان دفاعًا عن النفس ضد أي هجوم إرهابي، وفي امتثال تام للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”، وذلك “في شكل إطلاق صواريخ على قاعدتين أمريكيتين في العراق، للدفاع المشروع عن النفس والرد بشدة على أي عمل عدائي تقوم به الولايات المتحدة”.

وشدد بيات على أن “الوجود الأمريكي غير المشروع في المنطقة، ويشكل تهديدًا لأمنها”، مبيناً أن “على القوات الأمريكية المغادرة”، من الشرق الأوسط.