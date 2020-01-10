عسكري إيطالي: لا أسباب لسحب قواتنا من العراق إذا لم تتغير مهمتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عسكري إيطالي “إن استمرارنا بالمهمة في العراق يمثل مشكلة سياسية تتعلق بتحالف راغبين، استعداداً لتدريب ودعم العراقيين وأكراد العراق في قتالهم ضد تنظيم (داعش)”.

جاء ذلك رداً على سؤال حول إمكانية سحب الجنود الإيطاليين الملتزمين في العراق أيضًا، على ضوء تطورات الوضع في المنطقة بعد الغارة الأمريكية، التي قُتل فيها الجنرال قاسم سليماني، والهجوم الايراني على قواعد أمريكية في العراق.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، أضاف القائد السابق لقيادة عمليات القوة المتعددة الجنسيات، الجنرال ماركو بيرتوليني، أنه “إذا لم تتغير المهمة وبقي وجودنا دائمًا يهدف إلى تقديم الدعم في الحرب ضد (داعش)، فلا أرى أي سبب لانسحاب قواتنا العسكرية، ما لم تقل الحكومة العراقية إن علينا الرحيل”.

أما بالنسبة لأمن أفراد القوات الإيطالية في العراق والهجوم على القاعدة الأمريكية في أربيل، التي تستضيف جنود إيطاليين أيضًا، فقد أكد بيرتوليني: “عندما ذهب جيشنا إلى العراق كانوا يعلم بأن الوضع كان دقيقًا”.

وخلص العسكري الإيطالي الى القول، إن “الخطر قائم هناك. كانت قواتنا مستعدة لهذا الخطر دائمًا، وعندما تم إطلاق الصواريخ قبل يومين، لجأ رجالنا إلى ملاجئ جاهزة”. لذلك، فـ”هم مستعدون من وجهة نظر الإعداد”.