سفير إيران في روما: ردنا على أمريكا كان محدوداً والقادم سيكون أشد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد السفير الإيراني في روما حميد بيات، أن “رد إيران في هذه المرحلة كان محدودًا. لقد كانت مجرد إشارة إلى أن أي عمل عدائي آخر ضدنا لن يتم التسامح معه، وسيجد رد فعل أقسى”، في المستقبل.

وفي تعليقه على إطلاق صواريخ من الجمهورية الإسلامية على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأمريكية، خلال لقاء مع الصحافة في روما، الجمعة، أضاف السفير بيات، أنه “سيتم طرد الولايات المتحدة من قبل شعوب المنطقة”. وقال إنه “بادئ ذي بدء، كنا نأمل أن تكون هناك حكمة وبصيرة من جانب سلطات الولايات المتحدة وأن يقرروا مغادرة منطقتنا”.

وتابع بيات القول “لا تؤمن إيران بأن هناك حاجة إلى عمليات عسكرية لكي يقنع الأمريكيون أنفسهم بترك الشرق الأوسط. هناك عامل حاسم هو شعوب المنطقة التي لم تعد تريد الأميركيين على أراضيها”.

وأردف “لقد بدأت هذه العملية بالفعل من العراق”، مذكرا بقرار برلمان بغداد بشأن انسحاب القوات الأمريكية، حيث “تم خط الطريق، وإن كان الأمريكان يعلمون بأن ما تزال لديهم بعض الشعبية في المنطقة، فبعد مقتل سليماني فقدوا أي موطئ قدم هناك”.