عسكري إيطالي: من الصعب تدخل الناتو في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى عسكري إيطالي أن حلف شمال الأطلسي “(ناتو) إذا تدخل بالعملية في العراق، بكل هيكليته، فسيكون ذلك أفضل بالتأكيد”، لكن “أعتقد أنه يصعب عليه التدخل بعد كل التصدعات التي شهدها الحلف في السنوات الأخيرة”.

جاء ذلك تعليقا على التزام القوات الإيطالية الملتزمة بمهمة التحالف المناهض لتنظيم (داعش) في العراق والفرضية التي طرحها أمس وزير الدفاع لورينزو غويريني، لتعزيز دور الناتو فيه من قبل الدول الأوروبية.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، أضاف القائد السابق لقيادة عمليات القوة المتعددة الجنسيات، الجنرال ماركو بيرتوليني، أن “الناتو لم يولد من أجل هذا”، مذكّرا بأنه “على الرغم من أنه بعد سقوط جدار برلين، كان عليه البحث عن مهمة جديدة، كما بدأ عملياته خارج المسرح الأوروبي”.

وتابع بيرتوليني “أعتقد أنه من غير المرجح أن يجد حلف الناتو تلاحما كافيا للعمل بشكل متآزر في الشرق الأوسط. إنها أمنية من حقه، لكنني أعتقد أيضًا أنه يلوح بخشيته من أن نُترك لوحدنا أمام هذه الأحداث”.

وأشار الجنرال الى أن “المشكلة هي أن إيطاليا أهملت القوات المسلحة لعقود من الزمان، والآن بعد أن لمسنا أهميتها، نأمل أن يشاركنا بالأمر حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي”.

وخلص العسكري الإيطالي الى القول، إن

وأكد العسكري الإيطالي أن “الشرق الأوسط هو بالتأكيد المنطقة الأكثر حساسية التي يتواجد فيها الجنود الإيطاليون”، مذكراً بأن “عسكريينا ملتزمين في العراق وفي جنوب لبنان”، كما أشار “إلى حضورهم في ليبيا أيضًا”.

وذكر بيرتوليني أن “المنطقة الأكثر حساسية هي الشرق الأوسط، على الرغم من أن ليبيا تقلقنا أكثر لأنها أقرب منا، وفي ليبيا كان بإمكاننا فعل المزيد لو كنا أكثر نشاطًا وأقل إقليمية قبل سنوات، والتزمنا أكثر من وجهة النظر السياسية والاقتصادية والعسكرية”، واختتم بالقول “لم نفعل ذلك على أمل أن يأتي حل ما من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.