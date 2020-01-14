تاياني: أوروبا لم تعد تحسب وإيطاليا أُبعدت عن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني أن أوروبا لم يعد لها أي ثقل في ليبيا، بينما تم إقصاء إيطاليا.

وأضاف البرلماني الأوروبي في تصريحات إذاعية الثلاثاء، “إننا ننتظر قمة الأحد في برلين لنفهم ما إذا كان (الجنرال خليفة) حفتر يريد رفع مبلغ الرهان فقط”.

وتابع تاياني، وهو نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض، أن “أوروبا منقسمة للأسف وليس لها أي حساب، وإزاء المبادرة الألمانية، أُبعدت إيطاليا عن المشهد تمامًا”. بينما “يقتصر رئيس الوزراء جوزيبي “كونتي و(وزير الخارجية لويجي) ديو مايو على السفر فقط”، فـ”لم تجد إيطاليا اتفاقاً مع فرنسا بشأن ليبيا، لتسمح لتركيا وروسيا بأن تصبحان قوات مهيمنة في شمال إفريقيا”.

وأشار المسؤول الأوروبي الى أن “على إيطاليا أن تحقق الاستقلال في مجال الطاقة. هناك احتمال لمد خط أنابيب للغاز من إسرائيل عبر قبرص واليونان، وهذه قضية رئيسية”، مبينا أن “الخطأ منذ البداية كان قتل القذافي عام 2011، الذي افقد ليبيا الإستقرار”، واختتم بالقول “سيكون دور قبائل جنوب ليبيا مهمًا، حيث تمثل المحاور الثالث ويمكنها لعب دور كبير لتحقيق لتهدئة المنطقة”.