كونتي: مؤتمر برلين حول ليبيا لا يزال قائماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء على أن مؤتمر برلين لا يزال قائماً، على الرغم من رفض قائد “الجيش الوطني الليبي” الجنرال خليفة حفتر، التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني، وصدور دعوات تركية لتأجيل المؤتمر.

وقال كونتي، في تصريحات للصحفيين في القاهرة بعد إجتماع “مطوّل” مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “هذا هو الوقت المناسب للعمل بشكل ملموس على حل سياسي” للأزمة الليبية. وأردف “أستطيع أن أعلن أن دعوة المستشارة (الألمانية أنجيلا) ميركل قد وصلت لتوها: باستثناء وقوع أحداث غير منتظرة، سينعقد مؤتمر برلين يوم الأحد” القادم.

ورأى رئيس الحكومة الايطالية، الذي يزور القاهرة قادماً من أنقرة، أنه “بالتالي، فإن هذه الساعات حاسمة بالنسبة للاستعدادات النهائية للمؤتمر”.