دي مايو: إعلان موعد مؤتمر برلين عن ليبيا خطوة مهمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو “إن إعلان موعد مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، الذي سيجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في الأزمة الليبية، هو خبر سار ويمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الاتجاه الذي تمنته إيطاليا”.

وفي تعليق نشره على صفحته في (فيسبوك) الثلاثاء، ذكر الوزير دي مايو أنه “في الأيام الأخيرة، طلبنا بإصرار، وعلى كل طاولة حوار، أن يتم تحديد الموعد في أقرب وقت ممكن، قبل أن يفوت الأوان لإمكانية تدارك الوضع على الساحة”.

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية “لقد تم تعيين هذا التاريخ، وبارتياح كبير، نشكر ألمانيا وجميع الشركاء الأوروبيين، وكذلك البلدان الأخرى التي سهلت هذه العملية، التي أبقت إيطاليا في إطارها اتصالاً دائماً مع أولئك الذين يحرصون على مصير منطقة المتوسط​​”.

واختتم دي مايو بالدعوة الى “وجوب العمل على ضمان وقف دائم لإطلاق النار”، فـ”إن إحلال الأمن في ليبيا يعني ضمان أمن إيطاليا وأوروبا بأسرها”.