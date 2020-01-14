محكمة ألمانية تحكم بالمؤبد على عنصر من “جبهة النصرة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، إن حكم السجن المؤبد الذي صدر الاثنين في مدينة شتوتغارت الألمانية، صدر بحق شخص يدعى عبد الجواد ك، وهو من عناصر جبهة النصرة وليس من عناصر قوات النظام، وهو متهم بقتل مدنيين وعناصر من جيش وشرطة النظام تم أسرهم وقتلهم وهم بالأسر في مدينة الرقة.

وصدر الحكم في شتوتغارت ضد المشار إليه المولود عام 1988، بتهمة قتل شخصين والتورط في 17 جريمة قتل أخرى.

ويعتبر هذا الحكم هو الأعلى الذي يصدر ضد سوريين في ألمانيا في قضايا مرتبطة بالأحداث في سورية.

وقرر مجلس حماية الدولة بالمحكمة الإقليمية العليا سجن ثلاثة أشخاص متشابهين في التفكير من الوحدة القتالية السابقة في المنظمة الإرهابية المتطرفة، جبهة النصرة، لعدة سنوات، يعتقد أن واحدًا منهم على الأقل شارك في المجزرة.

ووفقًا للشهادة، قتل الرجال 19 شخصاً على الأقل في مكب نفايات بالقرب من مدينة الثورة قرب الرقة شمال غرب سورية، في ربيع عام 2013، بمن فيهم رجال شرطة سوريون وأفراد بالجيش النظامي تم أسرهم سابقاً أثناء سيطرة التنظيم على مدينة الرقة. الرجال المدانون جاءوا لاحقاً إلى أوروبا كلاجئين، عاشوا في ليمن بالقرب من هايدلبرغ وبرلين وريسكيرشن بالقرب من جيسن ودوسلدورف.

جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) مصنفة كتنظيم إرهابي في أوروبا وأمريكا والأمم المتحدة.