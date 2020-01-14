رئيس البرلمان الأوروبي: حاجة لهدنة قوية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إنه فيما يتعلق بالوضع بليبيا “هناك الآن التزام كبير بشأن الخطوة الأولى، ألا وهي هدنة قوية. إذا كانت هذه الفرضية غير متوفرة، فسيكون من الصعب إيجاد مبادرات قادرة على تعزيز السلام وبدء عملية تفاوض”.

وأضاف المسؤول الأوروبي في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي في ستراسبورغ الثلاثاء، “يبدو لي أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه، لأن الاتحاد الأوروبي أطلق فكرة الهدنة، وقد تبنتها العديد من الأطراف الفاعلة”. ولفت الى أن “تركيا وروسيا تضغطان من أجل حدوث ذلك”.

وذكر ساسولي أن “عملية برلين مستمرة، فنحن في خضم المفاوضات”، مبينا أن “توقع إنهاء المسألة بسرعة ليس على جدول أعمال أي شخص”، فـ”كلنا نعمل لكي تتحقق الهدنة في برلين وأن تكون قوية. إن لم يحدث ذلك، فلن تفتح الطريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

واشار رئيس البرلمان الأوروبي الى أن “هناك عملا مستمرا، وأعتقد أن الدبلوماسية الأوروبية والجهات المعنية بالصراع الليبي تسير في نفس الاتجاه، وأظن أن الطرفين يجب أن يحاطان علما بهذا ويستمعا لنداء المواطنين الذين يطلبون السلام”، واختتم بالقول “علينا أن لا ننسى ذلك”.