ألمانيا تعلن قائمة الدول المدعوة لمؤتمر برلين حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رسميا عن قائمة الدول المدعوة لحضور مؤتمر ليبيا في العاصمة برلين يوم الأحد المقبل.

ووفق وكالة الانباء الألمانية، فإن الدول المدعوة على مستوى رؤوساء الدول والحكومات، هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.

وذكرت (د. ب. أ) أنه لا يزال من غير الواضح، ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في المؤتمر، بينما من المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلى مستوى المؤسسات الدولية والإقليمية، ستشارك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في المؤتمر. كما تمّ توجيه الدعوة إلى كل من “رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني” فائز السراج و “القائد العام للجيش الوطني”، الجنرال حفتر.