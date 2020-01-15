دي مايو: أُحطنا علماً بعد الغارة الأمريكية في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده “تمت إحاطتها علماً من قبل الأمريكيين بعد الهجوم الذي قُتل فيه الجنرال قاسم سليماني”.

وأضاف الوزير دي مايو مخاطباً مجلس الشيوخ، الأربعاء، أن الإحاطة الأمريكية، “جاءت بالتوازي مع إحاطة الدول الأوروبية في مجموعة (E3) الموقعة على الإتفاق النووي” مع إيران، (ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة)، مذكرا بأن “إيطاليا قررت ألا تكون جزءًا من المجموعة”.

وأشار وزير الخارجية الى “أنا مجبر على توضيح ما تم تناقله خطأً في هذه الأيام، حول عدم إبلاغ إيطاليا بالهجوم على اللواء سليماني”، مبينا أن “هذه المعلومات في الواقع، جاءت من قبل أعلى المستويات في وزارة الخارجية الأمريكية في الساعات التالية مباشرة للهجوم، وعلى الفور بعد الإحاطة الواجبة لبلدان (E3)، وعلى أية حال بعد الهجوم”.