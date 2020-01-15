الجيش الإسرائيلي: فلسطينيون اطلقوا 4 صواريخ من غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين اطلقوا 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة على أراض إسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأشار الى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفتين دون ان يوضح مصير القذيفتين الاخرتين.

وسبق ذلك دوي صافرات الإنذار في عدد من التجمعات السكانية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “متابعة للتقارير عن إطلاق الإنذارات في غلاف غزة فالحديث عن إطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه اسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية قذيفتين منها”.

ولم يصدر عن التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة إعلانات بشأن هذه القذائف.