سيناتور إيطالي: حكومة برلسكوني أسمهت بالفوضى الليبية الراهنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي إن “الفوضى الليبية لا تُعزى بالتأكيد إلى هذه الحكومة، بل إلى الاختيار المتهور من جانب حكومة برلسكوني للمشاركة في حرب 2011 ضد العقيد معمّر القذافي.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ڤيتو بيتروتشيللي بعد جلسة الإحاطة لوزير الخارجية لويجي دي مايو، الأربعاء، أن “العمل الذي قام به الوزير دي مايو ورئيس الوزراء كونتي أعاد إيطاليا إلى دورها الريادي على المسرح الليبي”، وفد “فعل ذلك بعنصر جديد قوي”، أي “عن طريق التحرك قبل كل شيء مع بلدان الساحل الجنوبي للبحر المتوسط ​​لإشراكها في عملية السلام”.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ المنتمي لحركة خمس نجوم، عن “الأمل بأن عملية سلام تبدأ من مؤتمر برلين، أن تستمر في إطلاق مهمة سلام تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي قوة وساطة أوروبية، نأمل أن تكون بقيادة إيطاليا، لمراقبة الهدنة وتجنب تقسيم ليبيا”، الأمر الذي “لا يناسبنا ولا يناسب أحداً”.