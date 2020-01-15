خمس نجوم الإيطالية: لنكن حافزا لاستقرار العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت حركة خمس نجوم إنه “دون الإخلال بالاحترام الكامل للخيارات التي يقدم عليها العراق، كانت إيطاليا دائمًا، عاملاً محفزًا للاستقرار ونريد أن نبقى كذلك”.

وفي مذكرة مشتركة لرئيسي كتلتي الحركة بلجنتي الدفاع في البرلمان بغرفتيه، جوفاني روسّو وكاتالدو مينينو مع زميلهما لوكا فروسوني، رئيس وفد الحركة في الناتو، أضافوا أنه “كما اثبتنا في كل مسارح العمليات الفعلية التي وظفنا فيها كثيرا من نسائنا ورجالنا، كما في لبنان على سبيل المثال، فإن قواتنا بمثابة ساتر ضد التصعيد الخطير”.

وتابع البرلمانيون: “على وجه التحديد بحكم، النجاح الكبير الذي حققته إيطاليا في مجال النتائج الممتازة التي تحققت في لبنان، سيكون من المستحسن أن تؤكد بلادنا دورها كلاعب رئيسي في عملية بناء اللحمة الوطنية في العراق”.

وأردف أعضاء خمس نجوم، “نطلب من وزير الدفاع (لورينزو) غويريني، الذي نوجه إليه تقديرنا ودعمنا، أن يتوخى أقصى درجات الحذر في إصدار تصريحات بشأن السيناريوهات المستقبلية في العراق”. واختتموا بالقول “لم نشهد أبداً كما في هذه اللحظة الحساسة للغاية، ضرورة أن تسود أسلحة الدبلوماسية متعدد الأطراف، لإيقاف أو تجنب أي توتر حالي ومستقبلي في المنطقة”.