وزير الدفاع الإيطالي: قد تستغل خلايا داعش عدم استقرار العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إن “هناك احتمال أن تستفيد خلايا تنظيم (داعش) من لحظة عدم الاستقرار الراهنة، من خلال ارتكاب أعمال عدائية ضد أهداف تنسب إلى الحكومة العراقية وقوات التحالف”.

وفي جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع بغرفتي البرلمان، حول وضع الوحدات العسكرية الإيطالية المشاركة بمهمات دولية في الشرق الأوسط، أضاف الوزير غويريني متحدثًا عن الوضع في العراق، “لقد اقترحت عقد اجتماع على المستوى السياسي للدول الأعضاء في التحالف المناهض لـ(داعش) للوقوف عند وضع المهمة وحول خطواتها التالية، مُعيداً التأكيد أن هدف المهمة هو محاربة التنظيم”.

وقد اقترح غويريني في الواقع عقد “اجتماع استثنائي” على المستوى السياسي لـ”وزراء دفاع الدول الأعضاء في التحالف، على الأقل من قبل المشاركين بشكل مباشر، لتقييم المهمة من خلال إعادة التأكيد على غرضها النهائي”، أو بالأحرى “محاربة (داعش) بكل أشكاله”.

وشدد وزير الدفاع على أنه “لوزير الدفاع العراقي الجنرال (نجاح) الشمّري، الذي التقيته في كانون الأول/ديسمبر الماضي في إطار زيارتي لغرفة عمليات قواتنا هناك، والذي اتصلت به هاتفياً عقب الهجوم الإيراني، كررت التأكيد على أن الأولوية الوطنية تظل محاربة الإرهاب”.