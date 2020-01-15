برودي: بريطانيا ستعود للاتحاد الأوروبي بعد 10-15 سنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي “لا أعرف إن كنت سأعيش طويلاً لرؤيته، لكنني أعتقد أنه في غضون 10-15 سنة ستعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي”.

واضاف برودي في تصريحات متلفزة الأربعاء، كانت أوروبا محبوبة للغاية لأننا عندما كنا نمضي قدماً، كانت هناك فكرة الحاجة الى شيء قد يمتلك صوتاً في العالم”، لكن “عندما انتقلنا من المفوضية فوق الوطنية إلى مجلس أوروبا، أي إلى البلدان، أصبح الإتحاد مشلولا”.

واشار رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق الى أنه “منذ ذلك الحين، بدأ كل بلد بالسير بمفرده”، مبينا أن “ما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أحد أعراض هذه الجوانب”.

وخلص برودي إلى القول إن “هناك 23 صينيا في العالم مقابل كل إيطالي، فهل لدينا عقل أم لا؟ يجب أن نفهم أننا يجب أن نكون معا”، لافتا الى أن “أوروبا لا تزال أغنى كيان اقتصادي في العالم”، وأنه “في ليبيا، وهي على مرمى حجر عنا، لا نمتلك أي ثقل”. واختتم قائلا إن “الأمر يتطلب فطنة سياسية”.