سكرتير وزارة الدفاع الإيطالية: تعزيز التعاون مع سلطات الكويت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – الكويت ـ عقد وكيل وزارة الدفاع الإيطالية أنجيلو توفالو سلسلة من الاجتماعات المؤسسية رفيعة المستوى الأربعاء، مع كبار مسؤولي الدفاع والسلطات المحلية في الكويت.

وقال الوكيل توفالو في بيان، إن “اللقاء الأول كان مع، رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن محمد خالد الخضر”، وقد “تحدثنا عن الوضع الدولي والقضايا المتعلقة بسياسة الأمن والدفاع المشتركة”، مع “التركيز بشكل خاص على منطقة الخليج، ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة والمهمة بالنسبة للاستقرار العالمي”.

وتابع توفالو “أكدت للفريق الخضر التزام إيطاليا التام بمجال مكافحة الإرهاب”، فـ”هذه مسألة حساسة للغاية وتتطلب مجهوداً من قبل المجتمع الدولي بأسره للتعامل معها”.

وأردف “أما الاجتماع الثاني لهذا اليوم، فقد كان مع الفريق الركن هاشم عبد الرزاق الرفاعي، وكيل الحرس الوطني الكويتي”، الذي يمثل “قوات النخبة المعنية بحماية الهياكل الحكومية والبنى التحتية الحيوية في البلاد”.

وخلص سكرتير وزارة الدفاع الى القول، إنه “خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على اهتمام كبير برز في مجال زيادة التعاون مع القوات المسلحة الإيطالية، ولا سيما مع قوات الدرك (كارابينييري)”.