كونتي: ليبيا ليست بحاجة لأسلحة ومقاتلين جدد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الجزائر العاصمة- شدد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس على أن “ليبيا ليست بحاجة إلى أسلحة جديدة ومقاتلين جدد”.

وأشار كونتي للصحفيين، خلال زيارته للجزائر، إلى أن نشر قوة سلام أوروبية في ليبيا “هي إحدى الفرضيات التي سنتفاكر بشأنها في برلين”، ولكن “ينبغي علينا الآن نتناقش ونحاول التوجه نحو حل سياسي”.

ونوه رئيس الوزراء الايطالي، الذي إلتقى في الجزائر العاصمة كلا من الوزير الأول عبد العزيز جراد ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأنه “بمجرد وضع الخيار العسكري جانباً، سنكون قادرين على تقييم أفضل الطرق”، ملفتاً إلى أن نشر “قوة فصل وسلام” هو خيار “مطروح على الطاولة، ويمكننا بالفعل أن نقول إننا نؤيد هذا الخيار”.