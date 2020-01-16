كونتي: حضور حفتر لمؤتمر برلين إشارة ممتازة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الجزائر- وصف رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي حضور الجنرال خليفة حفتر في مؤتمر برلين يوم الأحد المقبل بـ”الإشارة الممتازة”.

ونوه كونتي في تصريح للصحفيين، خلال زيارته للجزائر الخميس، إلى أنه “بدون مشاركة الجهات الفاعلة في ليبيا، فإن المؤتمر الدولي يخاطر بتقويض فرص نجاحه. وفقًا للنهج الإيطالي، فإنه من غير المقبول مناقشة مستقبل الليبيين دون الجهات الليبية الفاعلة”. وأضاف رئيس الوزراء الايطالي “لا يمكننا التفكير بأن المجتمع الدولي يستطيع، بطريقة إملائية ومتغطرسة، أن يقرر مصير ومستقبل المجتمع الليبي متحججاً بإنقسامه”.