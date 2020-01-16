حصيلة ضحايا كبيرة لخرق إطلاق النار في إدلب وتركيا تسعى لمنطقة آمنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن (منسقو الاستجابة) في شمال سورية اليوم (الخميس) عن الحصيلة النهائية لعدد ضحايا “خرق” النظام السوري وروسيا لوقف إطلاق النار المتفق عليه قبل نحو أسبوع، وأكّدوا أنه سقط 19 قتيلاً و68 جريحاً نتيجة الغارات الجوية والقصف الذي قام به النظام طوال الأربع وعشرين ساعة الماضية في إدلب، بينهم أطفال ونساء وعناصر في الدفاع المدني.

واستهدفت نيران الطيران السوري بعد ظهر الأربعاء مقرين للدفاع المدني ومخبز ومدرسة وسط مدينة إدلب، على الرغم من خضوع المنطقة لوقف إطلاق نار أعلنه الروس والأتراك في 11 كانون الثاني/يناير، والذي أعلنه رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية اللواء يوري بورينكوف، وفقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتسببت الغارات الجوية لطيران النظام السوري بنزوح نحو 400 ألف سوري، ضمن أكثر من 66 ألف أسرة، نزحوا فارين من الأعمال العسكرية في مناطق مختلفة من ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، في شمال غرب سورية، خلال الشهرين الأخيرين.

وبالتوازي مع الغارات الجوية، كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة وموسكو تبحثان إنشاء منطقة آمنة داخل محافظة إدلب، حيث يمكن للسوريين النازحين بسبب القتال قضاء فصل الشتاء.

وقال أكار إن هجمات الجيش الحكومي السوري في المنطقة مستمرة على الرغم من وقف إطلاق النار، وإن تركيا تعمل على تعزيز إحدى نقاط المراقبة التي تحاصرها القوات السورية.

وتحاصر القوات السورية نقطة المراقبة التركية في الصرمان جنوب شرقي إدلب، وهي واحدة من 12 نقطة مراقبة أقامها الجيش التركي بموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه في أستانة في أيار/مايو 2017 بين الروس والأتراك والإيرانيين.