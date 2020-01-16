كونتي: لإيطاليا والجزائر نهج ورؤية متشابهتان للغاية بشأن الملف الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الجزائر-روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن زيارته للجزائر ” كانت مفيدة للتأكيد على أن لدى الجزائر وإيطاليا نهج ورؤية متشابهتان للغاية بشأن الملف الليبي”، أي تلك “المقاربة الشاملة”، التي “تحترم متطلبات الشعب الليبي” والقناعة بأن” الخيار العسكري مصيره الفشل”.

وفي أعقاب المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع ضيفه الايطالي، أكد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية إتفاق الجزائر وايطاليا اليوم الخميس على “تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور بخصوص الوضع في ليبيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري المفعول” لتيسير “سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية”.

ووفق وكالة الانباء الجزائرية الرسمية، فإن تبون وكونتي، اتفقا فيما يتعلق بالملف الليبي على “تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري المفعول لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة، حفاظا على وحدة ليبيا أرضا وشعبا وحماية لسيادتها بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية”.