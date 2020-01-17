قبطان سي ووتش: لا يجوز اضطهاد من ينقذ الأرواح بحراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت قبطان سفينة (سي ووتش)، الألمانية كارولا راكيتي، إنه “لا يجوز اضطهاد من ينقذ الأرواح في عرض البحر”.

وكتبت راكيتي على مدونة (تويتر) الجمعة، تعليقاً على قرار محكمة النقض الإيطالية التي رفضت استئناف المدعين العامين في أغريجينتو (مقاطعة صقلية ـ جنوب) بشأن اعتقالها، “لا ينبغي مقاضاة أولئك الذين يساعدون الأشخاص الذين يواجهون صعوبات”.

وأشارت قبطان (سي ووتش) الى أن “محكمة النقض أكدت أنه لم يكن يتحتم القبض عليّ لإنقاذي أرواح الناس”، مبينة أن “هذا حكم مهم لجميع النشطاء المعنيين بعمليات الإنقاذ في البحر”. واختتمت مضيفة، أن “على الاتحاد الأوروبي إصلاح التوجيهات الخاصة بمناهضة جرائم التضامن”.

من جانبه، قال زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، معلقاً على الحكم، أنه “بالنسبة لبعض القضاة، لا تستحق السجن سيدة شابة ألمانية خاطرت بقتل خمسة جنود إيطاليين عن طريق صدم قارب دوريتهم”، بينما “يستحق ذلك الوزير الذي منع هبوط المهاجرين ونشاط الاتجار بالبشر”.

وخلص وزير الداخلية الأسبق الى القول، إن “هذه ليست عدالة، بل عار”.