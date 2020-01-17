البابا لوفد فنلندي: نسير معًا في الإيمان لنشّجع ونقوّي بعضنا البعض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس مخاطباً وفداً مسكونياً من فنلندا، “معًا نحن نسير في شركة إيمان لكي نشّجع بعضنا البعض ونقوّي بعضنا البعض في إتباع المسيح”.

ولدى استقباله في القصر الرسولي بالفاتيكان الجمعة، الوفد الفنلندي، رحّب البابا بضيوفه قائلا: “لقد قادكم حجّكم المسكوني بمناسبة عيد القديس هنريك هذه السنة أيضًا إلى روما”. وتابع “لقد احتفلنا يوم الأحد الماضي بعيد معمودية يسوع متذكّرين معموديتنا. إن المسيحي شخص يمكنه أن يرفع الشكر لمعموديّته، التي تجمعنا في جماعة جميع المعمّدين. إن المعمودية هي لمغفرة الخطايا التي نعلنها في قانون الإيمان وهي أيضًا دعوة إلى القداسة”.

وذكر الأب الأقدس وفقا لإذاعة الفاتيكان، أن “تقرير مجموعة الحوار الكاثوليكي اللوثري من أجل السويد وفنلندا والذي يحمل عنوان التبرير في الكنيسة يؤكِّد أن الذين تعمّدوا يمكنهم مع الإخوة والأخوات أن ينمّوا فرص القداسة التي تأتي من التبرير المشترك في المسيح. وكأعضاء في جسد المسيح السرّي عينه يتّحد المسيحيون ببعضهم البعض وعليهم أن يحملوا أثقال بعضهم البعض”. وبما أن “المسيح قد جاء لكي يخلّص العالم بأسره فالكنيسة أيضًا والمسيحيون الأفراد، علمانيون أو مكرسون، يملكون رسالة أن يشهدوا للبشرى السارة في حياتهم اليومية”.

وتابع فرنسيس “يشكل الاستقبال أيضًا جزءًا من شهادة الإيمان المشتركة في الحياة اليوميّة. إن أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين الذي يبدأ غدًا يدلّنا على هذه الفضيلة المسكونيّة ويوصينا بها بشكل خاص”.

وأضاف البابا، “كمسيحيين معمّدين نحن نؤمن أن المسيح يريد أن يلتقي بنا بشكل خاص في أولئك الأشخاص الذين قد نجوا من الغرق في حياتهم، أكان بالمعنى الحرفي للكلمة أو بالمعنى المجازي. إن الذي يقدّم الضيافة لا يفتقر وإنما يصبح أغنى، وكلُّ من يعطي ينال بدوره. في الواقع إن الإنسانية التي نظهرها للآخرين تجعلنا نشارك بشكل سرّي في صلاح الله الذي صار إنسانًا”.

وأردف بيرغوليو “أيها الأصدقاء الفنلنديون الأعزاء، كرسل إنسانية، وكموضوع صلاح الله المتجسّد نحن نسير معًا في جماعة جميع المعمّدين. المسيحيون هم الذين يرفعون الشكر على معموديّتهم. هذا الامتنان يربط ويوسّع قلوبنا ويفتحها على القريب، الذي ليس عدوًّا بل هو أخانا المحبوب وأختنا المحبوبة. إن جماعة المعمّدين ليست جماعة يقيم أفرادها إلى جانب بعضهم البعض وحسب وبالتأكيد ليست جماعة يقوم أفرادها ضدّ بعضهم البعض ولكنّهم أفراد يريدون أن يقيموا مع بعضهم البعض على الدوام وبشكل أعمق”.

وختم البابا فرنسيس كلمته بالقول إن “المسكونية الروحية والحوار المسكوني يساعدان في تعميق هذا العيش معًا”. فـ”ليستمر هذا الأخير بالنمو والتطوّر وليحمل ثمارًا وافرة في فنلندا؛ ولكي يتمَّ ذلك أرفع صلاتي إلى الله لكي يمنحكم فيض نعمته وبركاته. وأسألكم من فضلكم أن تصلّوا من أجلي”.