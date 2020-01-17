منظمة إنسانية: سفينة أوشن فايكنغ أنجدت قارباً يحمل 39 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية، إنها تلقت اتصالا الليلة الماضية، من قبل قارب مهاجرين يواجه مخاطر، وهو يحمل على متنه 39 شخصًا فروا من ليبيا.

وأضاف مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أن قارب المهاجرين “كانت المياه تتسرب إليه”، إضافة الى “عطب المحرك”، لذلك “أبلغنا السلطات في الحال، وكذلك “سفينة (أوشن فايكنغ) التابعة لمنظمتي (Sos Mediterranee) وأطباء بلا حدود، التي أنقذت القارب قبل الفجر بفترة وجيزة”.

من جانبها كتبت (Sos Mediterranee) على منصة تويتر، إنه “عند الفجر اليوم، أكملت سفينتنا عملية إنقاذ صعبة لـ39 شخصًا من قارب معطوب”، على بعد 35 ميلاً بحرياً عن الساحل الليبي”.

وذكرت المنظمة أنه “مع الأمواج العاتية والرياح القوية، تمكن الناجون ومن بينهم 5 نساء، الوصول إلى بر الأمان بواسطة قارب خشبي غير مستقر”.