سانت إيجيدو: رئيس الكونغو تشيسيكيدي يزور مقرنا بروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية إن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، زار مقرها في روما اليوم.

وأضافت الجماعة في بيان، أنه “خلال محادثة طويلة مع المؤسس أندريا ريكاردي، والرئيس ماركو إمبالياتسو وغيرهم من مسؤولي سانت إيجيديو، تم التطرق إلى العديد من القضايا الحاسمة بالنسبة لمستقبل إفريقيا”.

وذكرت أن المواضيع امتدت “من حل النزاعات إلى حالات الطوارئ الاجتماعية، مرورا بالهجرة وحماية البيئة”. كما “استُذكر خلال اللقاء، المسؤول الشاب لفرع سانت إيجيديو في غوما، وكفاحه الإنجيلي ضد الفساد”، والذي “تتم حاليا إجراءات تطويبه”.

وأشار البيان الى أن “أندريا ريكاردي، لفت خلال كلمته الى أن زيارة رئيس الكونغو جاءت في ذكرى مقتل أب الاستقلال في الكونغو، باتريس لومومبا، مستعرضا المراحل المهمة التي تمر بها البلاد داخليًا ودوليًا”.

من جانبه، استذكر “الرئيس تشيسيكيدي الدور الإيجابي الذي لعبته سانت إيجيديو كصانع سلام بالمنطقة، في تسعينيات القرن الماضي، في مجال الحوار بين الكونغوليين”، كما “هنأ الجماعة على الاتفاق الأخير بشأن جنوب السودان”، معرباً عن “تقديره لعمل الجماعة في الكونغو، من خلال برنامج (DREAM) لعلاج مرضى الإيدز”.