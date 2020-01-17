سالفيني: اعتقال مغربي أنقذته سفينة أوپن آرمز لطرده من إيطاليا قبل عامين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني إنه “على متن سفينة (أوپن آرمز)، وصل إلى ميسينا (مقاطعة صقلية ـ جنوب) مواطن مغربي كان قد طُرد من إيطاليا أصلا قبل عامين”.

وأضاف وزير الداخلية السابق أنه “تم القبض على الرجل. شكراً لرجال حفظ الأمن. من يعرف عدد السادة الآخرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بفضل الموانئ المفتوحة”، مذكراً بأنه “حتى منتصف شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وصلنا إلى بلادنا 678 مهاجراً، مقابل 202 شخص خلال الشهر ذاته بأكمله عام 2019″، عندما كان يشغل منصب الوزير.

وخلص سالفيني الى القول، إن “حكومة كونتي ـ رينزي ـ الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم، تزداد سوءًا في عملها: لا يمكننا انتظار الإنتخابات لإرسالها إلى البيت”.